القصبي والفار يتصدران الحصر العددي بانتخابات مركز المنصورة

أعلن المستشار علي أبو بكر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال فرز الأصوات والحصر العددي بالدائرة الثانية بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أسماء الحاصلين على أعلى الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025م.

وأسفرت أعمال الحصر العددي وتجميع النتائج الواردة من كافة اللجان الفرعية عن تقدم المرشحين تامر أحمد ماهر القصبي وجمال الفار، وذلك عقب ماراثون من أعمال العد والمراجعة القانونية الدقيقة لمحاضر الاقتراع الرسمية التي تعكس إرادة الكتلة التصويتية بالمركز.

وأوضح البيان الإحصائي الصادر عن اللجنة العامة أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بالدائرة بلغ 473 ألفًا و757 ناخبًا، بينما سجل إجمالي الحضور والمشاركين في صناديق الاقتراع 139 ألفًا و529 ناخبًا.

وكشفت أعمال الفرز عن حصر 136 ألفًا و863 صوتًا صحيحًا، مقابل استبعاد 2666 صوتًا باطلًا وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، حيث جرت كافة الإجراءات تحت إشراف قضائي كامل لضمان دقة النتائج الإحصائية المجمعة قبل رفعها للجهات المركزية.

وفيما يتعلق بترتيب المرشحين وفقًا للحصر العددي، حصل المرشح تامر أحمد ماهر القصبي على المركز الأول بـ 87 ألفًا و228 صوتًا، يليه المرشح جمال الفار بحصوله على 84 ألفًا و363 صوتًا.

كما أظهرت النتائج حصول المرشح ياسر جمعة على 55 ألفًا و85 صوتًا، بينما نال المرشح أحمد سمير العياط 47 ألفًا و50 صوتًا. وتعد هذه الأرقام مؤشرات إحصائية أولية لإعلان الحصر العددي، في انتظار اعتمادها وإعلان النتائج النهائية والرسمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة المنوط بها ذلك قانونًا.