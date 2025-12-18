ماراثون فرز أصوات انتخابات النواب يبدأ بكفر الشيخ (فيديو وصور)

كفر الشيخ- إسلام عمار:

بدأت اللجان الانتخابية في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، أعمال فرز أصوات الناخبين لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025م.

وانطلقت إجراءات الفرز عقب إغلاق باب التصويت في الموعد المحدد طبقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث باشرت الأطقم القضائية حصر الأصوات داخل اللجان الفرعية تمهيدًا لإعلان المؤشرات الأولية، وسط إجراءات تنظيمية تضمن دقة النتائج وحيادية العملية الانتخابية في كافة الدوائر.

ليلة الحسم لعشرة مقاعد

ومن المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية في تسليم محاضر الفرز الرسمية للجان العامة التي تتبعها في الدوائر الانتخابية الأربعة بمحافظة كفر الشيخ فور الانتهاء من أعمال العد.

وتكتسب هذه الجولة أهمية قصوى كونها تمثل المرحلة النهائية لاختيار 10 نواب يمثلون المحافظة بنظام المقاعد الفردية، حيث يتم تجميع النتائج الفرعية وتدقيقها قانونًا قبل إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستتولى بدورها إعلان النتائج الرسمية والنهائية للماراثون البرلماني.

ختام ماراثون المرحلة الثانية

وتعد محافظة كفر الشيخ من أبرز محافظات المرحلة الثانية التي شهدت جولة الإعادة لاختيار ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان.

وساهم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في تيسير عملية التصويت بقرى ومدن المحافظة طوال يومي الاقتراع، لتختتم المحافظة هذه المرحلة ببدء عمليات العد والفرز التي يتابعها وكلاء المرشحين، في مشهد يعكس اكتمال الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2025م بالجمهورية.