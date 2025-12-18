كدواني يكرم "أبطال الغاز": سرعة استجابتهم منعت كارثة بانهيار المنيا

المنيا - جمال محمد:

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، عددًا من مهندسي وفنيّي شركة الغاز الطبيعي بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

وأسهمت التحركات السريعة للمكرمين في إنقاذ الأرواح والممتلكات عقب حادث انهيار أحد المنازل بحي غرب مدينة المنيا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية بفصل الغاز الطبيعي عن منطقة الحادث بالكامل فور وقوعه.

تكريم لسرعة الاستجابة

وأوضح محافظ المنيا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للتحرك الفوري لفريق الطوارئ بالشركة عقب تلقي بلاغ الانهيار مباشرةً.

وتمكن الفريق من الوصول إلى موقع الحادث في وقت قياسي، والقيام بفصل إمدادات الغاز الطبيعي وعزل المنطقة، الأمر الذي حال دون وقوع أي انفجارات أو حرائق، وأتاح لرجال الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية أداء مهام البحث والإنقاذ بأمان تام.

اعتزاز بالواجب المهني

من جانبهم، أعرب المكرمون عن اعتزازهم بتكريم اللواء عماد كدواني لهم وحرصه على التواجد الميداني والتعامل المباشر معهم في موقع الحادث.

وأكد الفريق أن ما قاموا به يأتي في إطار واجبهم المهني تجاه أبناء المحافظة، مشيدين بالتنسيق الكامل بين غرفة عمليات المحافظة وشركة الغاز وكافة الجهات المعنية، خاصةً في مثل هذه الحالات الطارئة التي تتطلب دقة متناهية.

قائمة شرف المحترفين

شمل التكريم كلًا من المهندس عمرو عبد الشافي سليم مدير عام شركة طاقة غاز للشؤون الفنية، والمهندس حاتم بسيوني مدير عام مساعد الشؤون الفنية، والمهندس محمود عثمان مدير إدارة المشروعات.

كما ضمت القائمة المهندس حمادة عبد المحسن رئيس قسم الطوارئ، وأحمد عاطف مدير عام المنطقة للشؤون غير الفنية، ومحمد طه فني طوارئ، وإبراهيم مصطفى فني طوارئ، تقديرًا لتعاملهم الاحترافي مع الحادث.

كواليس ليلة الانهيار

وكانت مدينة المنيا قد شهدت مساء أمس انهيار منزل مكون من 4 طوابق في حي طه السبع، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة أربعة آخرين.

وقام اللواء عماد كدواني بتفقد الموقع ميدانيًا للاطمئنان على سلامة المواطنين، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً بمحيط المنزل المنهار، وتم إخلاء منزلين مجاورين وفصل كافة المرافق من كهرباء وماء وغاز عن المنطقة لضمان السلامة العامة.

