نتائج الحصر العددي لدائرة أبو حماد في الشرقية لنواب 2025

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، عقب انتهاء أعمال الفرز وتجميع النتائج باللجنة العامة.

وأوضح أن عدد من لهم حق التصويت بالدائرة بلغ 371 ألفًا و343 ناخبًا، فيما أدلى 75 ألفًا و233 ناخبًا بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 73 ألفًا و634 صوتًا، بينما وصلت الأصوات الباطلة إلى 1599 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم المرشح ثروت سويلم، مستقل، بحصوله على 40 ألفًا و396 صوتًا، يليه المرشح مدحت أبو راضي السنجري، مستقل، بحصوله على 38 ألفًا و567 صوتًا.

كما حصل المرشح رضا الحضري، مستقل، على 35 ألفًا و45 صوتًا، فيما نال المرشح جلال صيام، مرشح حزب الجبهة الوطنية، 33 ألفًا و260 صوتًا.