الفيوم - حسين فتحي:

قاد العميد طارق فؤاد هيبة، رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة استهدفت الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك ضمن خطة متكاملة ترمي إلى استعادة الانضباط المروري وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

جرت الحملة بحضور المهندس ناجي إبراهيم، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، ومدير إدارة الإشغالات، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث شمل المرور الميداني رفع كافة التعديات التي تعيق حرم الطريق العام وتتسبب في عرقلة حركة السير، في خطوة تهدف لإنهاء حالة العشوائية بقلب المدينة.

إجراءات قانونية صارمة

اتخذت الحملة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بشكل فوري، مع توجيه تنبيهات شديدة اللهجة بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى والالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الطريق العام.

وشدد رئيس المدينة خلال المرور على أن هذه التحركات ستستمر بصفة دورية ومفاجئة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري أو تعطل مصالح المواطنين، وذلك سعياً لفرض سيادة القانون وتوفير بيئة آمنة ومنظمة في كافة أرجاء المركز.

دعوة للتعاون المجتمعي

وأوضح العميد طارق هيبة أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى النظافة العام، مشيرًا إلى أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية هو السبيل الحقيقي للحفاظ على المظهر اللائق للمدينة.

وفي ختام الحملة، طالب رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم التعدي على الأرصفة أو نهر الطريق، تغليبًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق المشاة في استخدام طرق آمنة ومنظمة بعيدًا عن مضايقات الباعة الجائلين أو الإشغالات غير القانونية.