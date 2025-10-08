بعد إدانته بالرشوة.. مفاجآت في مسيرة رئيس حي شرق الإسكندرية

بعد إدانته بالرشوة.. مفاجآت في مسيرة رئيس حي شرق ا

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تنظر جهات التحقيق بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، المعارضة المقدمة من رئيس حي شرق "ح. ز. ال" على حكم غيابي صدر ضده بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

وتكشف أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى فترة عمله السابقة كرئيس لمدينة المحلة الكبرى، بينما يُظهر مساره الوظيفي توليه 4 مناصب قيادية مختلفة في الإسكندرية بعد تلك الفترة.

- 4 مناصب قيادية بالإسكندرية

اللافت في السجل الوظيفي للمتهم أنه بعد فترة عمله التي شهدت واقعة الرشوة، انتقل للعمل بالإسكندرية وتدرج في 4 مناصب قيادية متتالية، شملت رئيس الإدارة المركزية لتجميل المحافظة، ثم رئيس مركز ومدينة برج العرب، فرئيس حي وسط، وصولًا إلى منصب رئيس حي شرق الذي صدر قرار بتعيينه فيه قبل أيام من القبض عليه.

- تفاصيل قضية الرشوة

وتعود تفاصيل القضية التي أُدين فيها غيابيًا (رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي) إلى فترة توليه منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

ووفقًا لأوراق التحقيق، طلب المتهم مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية مستحقة لشركته.

- ضبط بالصوت والصورة

وبناءً على معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، وبعد استصدار إذن من النيابة، تم ضبط المسؤول متلبسًا بالصوت والصورة في أحد كافيهات الإسكندرية أثناء تقاضيه 140 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، ليصدر بحقه حكم غيابي لاحقًا بالسجن المؤبد.

