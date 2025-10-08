الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تقدم "ح.ز.ال"، رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعارضة استئنافية أمام النيابة العامة، لإعادة الإجراءات فى الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام ألقى القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، لهروبه من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

وتبين من الفحص أن "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، مطلوب ضبطه على ذمة قضية أثناء توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى تحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم في القضية بتاريخ 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسجن المؤبد.

وعقب التنسيق مع الأجهزة الأمنية، جرى القبض على المتهم من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وترحيله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





