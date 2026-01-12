إعلان

تعليم جنوب سيناء: منع المحمول وحزم مع الغش في الامتحانات

كتب : رضا السيد

02:58 م 12/01/2026
شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مع منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الاثنين بمدرسة الأهرام الرسمية لغات بمدينة الطور، لمتابعة سير الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.

وطالب مدير المديرية الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب المدونة على ورقة الإجابة، مؤكدًا على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين، مع الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما وجّه بضرورة حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، والتعامل بحزم مع حالات الغش وفقًا لللوائح والقوانين المنظمة، إلى جانب التأكيد على التصحيح أولًا بأول ورصد الدرجات بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، بما يضمن الدقة والشفافية في النتائج.

وشهدت اللجان اليوم أداء طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحاناتهم في مادة اللغة الإنجليزية، فيما أدى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحانات الدراسات الاجتماعية، وأدى طلاب النقل للمرحلة الإعدادية امتحانات الرياضيات.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات التاريخ خلال الفترة الصباحية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في الفترة المسائية.

جنوب سيناء المحمول الامتحانات الغش

