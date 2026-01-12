إعلان

إزالة 146 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:16 م 12/01/2026
  • عرض 3 صورة
    إزالة التعديات (2)
  • عرض 3 صورة
    إزالة التعديات (3)

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 146 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 25 حالة على أرض أملاك الدولة، و 121 حالة على الأراضي الزراعية، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى التي انطلقت 10 من يناير الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير القادم، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس.

بني سويف الأراضي الزراعية أملاك الدولة

