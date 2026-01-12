إعلان

سبب مرضها.. تفاصيل نقل شيرين عبدالوهاب بسيارة الإسعاف

كتب : مصطفى حمزة

02:58 م 12/01/2026 تعديل في 03:34 م
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب تم نقلها بسيارة اسعاف
  • عرض 9 صورة
    المطربة شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب في جلسة تصوير
  • عرض 9 صورة
    شيرين وشقيقها
  • عرض 9 صورة
    شيرين وبناتها
  • عرض 9 صورة
    شيرين
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب وازمة جديدة

كتب-مصطفى حمزة:
كشف مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، أسباب نقلها داخل سيارة إسعاف إلى منزل صديقة لها، مساء أمس الأحد.

وتحدث مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريح لـ"مصراوي"، قال: "شيرين كانت تعاني من نزلة برد قوية، وبسبب زيادة التعب، وخوفا من تحوله إلى التهاب رئوي، وافقت على اقتراح نقلها في سيارة الاسعاف، إلى منزل صديقة لها".

وتابع: "المطربة شيرين عبد الوهاب كانت بالبداية غير متقبلة الفكرة، لكن تم إقناعها للاطمئنان على صحتها، وتوفير الرعاية، وكذلك من باب الدعم و التغير النفسي".

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عن مساعيه لدعم المطربة بمشاركة مجموعة من الأصدقاء، ومتابعة من وزير التضامن د. مايا مرسي.

شيرين عبدالوهاب سيارة إسعاف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

