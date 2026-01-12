المشدد 15 سنة للمتهمين بخطف عامل والاستيلاء على أمواله بالوادي الجديد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد بمعاقبة عامل ونجله وصديقهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهم، وذلك بعد إدانتهم باختطاف عامل وتعذيبه والاستيلاء على أمواله، عقب استدراجه إلى إحدى المزارع بمركز الفرافرة بزعم حفر بئر مياه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عمر القاياتي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن رياض وعمرو محمد سلطان، وبأمانة سر عادل حسين.

وتعود وقائع القضية رقم 2452 لسنة 2025 جنايات مركز الفرافرة إلى تلقي مركز شرطة الفرافرة بلاغًا من المجني عليه أيمن ز. م، عامل، اتهم فيه كلًا من فارس أ. ع (23 عامًا – طالب)، ووالده السعيد ع. ف (49 عامًا – عامل)، وصابر ع. إ (47 عامًا – فلاح)، باستدراجه إلى إحدى المزارع بدعوى معاينتها تمهيدًا لحفر بئر مياه، وما إن وصل حتى اعتدوا عليه وقاموا بتكبيله واقتياده داخل سيارة واحتجازه.

وأوضح المجني عليه أنهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه، واستولوا على مبالغ مالية من حسابه البنكي، بعد إكراهه على تحويل الأموال عبر أحد التطبيقات البنكية، كما أجبروه على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة، تحت تهديد السلاح.

وأكدت تحريات النقيب إبراهيم محمد عبد العزيز، معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة، صحة الواقعة وصحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابات الوادي الجديد، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت لهم النيابة العامة اتهامات باشتراكهم مع متهم آخر هارب، خلال الفترة من 28 أبريل حتى 3 مايو 2025 بدائرة مركز الفرافرة، في خطف المجني عليه بطريق التحايل والإكراه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، الهارب، استدرج المجني عليه إلى إحدى المزارع بزعم معاينتها لحفر بئر مياه، وبمجرد التقائه بالمتهم الثاني قاما بالتعدي عليه وتكبيله وكم فمه، ثم اقتاداه قسرًا داخل صندوق سيارة إلى مكان تواجد المتهمين الآخرين، حيث احتجزوه وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا به إصابات بدنية، مطالبين بفدية.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية بعد أن أشهر المتهم الأول سلاحًا أبيض في وجه المجني عليه، بينما أشهر المتهم الثاني سلاحًا ناريًا، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا من الحصول على بيانات حسابه البنكي، واستخدموا أحد التطبيقات البنكية لتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى حساباتهم.

وأضافت التحقيقات أنهم أجبروا المجني عليه، تحت الإكراه، على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة.