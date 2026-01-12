أعلن مواطن أردني متقاعد عن تأسيس "رابطة دفاع عن الرجال" في بلاده، في مبادرة وصفها بأنها تهدف إلى حماية الرجال من ما اعتبره "الاضطهاد النسوي" واستعادة حقوقهم الزوجية.

وقال المؤسس، عادل الشمايلة، خلال بث مباشر مع الناشط الدكتور عبدالرحمن الشمايلة، إن هذه الرابطة تسعى لمواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها بعض الرجال في حياتهم الأسرية، وربط بين هذه الضغوط وارتفاع معدلات الجلطات القلبية بين الرجال الشباب المتزوجين، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وأشار "الشمايلة"، إلى أن الفرع الأول للرابطة سيكون في بلدة الشهابية بمحافظة الكرك، مع خطط لتوسيع نشاط الرابطة لتشمل جميع أنحاء المملكة، معربا عن توقعه بانضمام آلاف الرجال للرابطة لاستعادة ما وصفه بـ"حقوقهم الطبيعية" كأزواج.

كما أثار الرجل جدلا كبيرا باقتراحه إنهاء عمل النساء في القطاعات المختلفة، مبررا ذلك بأنه سيوفر فرص عمل للرجال العاطلين، وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعات تمكين المرأة على هذه المقترحات.

