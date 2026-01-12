إعلان

"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال

كتب : سيد متولي

02:00 م 12/01/2026

أردني يطلق رابطة دفاع عن الرجال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مواطن أردني متقاعد عن تأسيس "رابطة دفاع عن الرجال" في بلاده، في مبادرة وصفها بأنها تهدف إلى حماية الرجال من ما اعتبره "الاضطهاد النسوي" واستعادة حقوقهم الزوجية.

وقال المؤسس، عادل الشمايلة، خلال بث مباشر مع الناشط الدكتور عبدالرحمن الشمايلة، إن هذه الرابطة تسعى لمواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها بعض الرجال في حياتهم الأسرية، وربط بين هذه الضغوط وارتفاع معدلات الجلطات القلبية بين الرجال الشباب المتزوجين، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وأشار "الشمايلة"، إلى أن الفرع الأول للرابطة سيكون في بلدة الشهابية بمحافظة الكرك، مع خطط لتوسيع نشاط الرابطة لتشمل جميع أنحاء المملكة، معربا عن توقعه بانضمام آلاف الرجال للرابطة لاستعادة ما وصفه بـ"حقوقهم الطبيعية" كأزواج.

كما أثار الرجل جدلا كبيرا باقتراحه إنهاء عمل النساء في القطاعات المختلفة، مبررا ذلك بأنه سيوفر فرص عمل للرجال العاطلين، وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعات تمكين المرأة على هذه المقترحات.

اقرأ أيضا:

مفاجأة غير متوقعة.. خبيرة تكشف سر كسر القلة بعد زيارة الحاسد

ذكاء حاد ومهارات غير تقليدية.. أغرب 6 سحالي حول العالم

فيديو انتشر سريعا.. 50 خروفا تقتحم سوبر ماركت وهذا ما حدث

رعب تحت الأرض.. اكتشاف أكثر من 100 جمجمة داخل منزل شاب

الملك تشارلز يحول قصره التاريخي إلى أفخم قاعة زفاف.. ما القصة؟




الزوجات سبب الجلطات رابطة دفاع عن الرجال حقوق الرجال منوعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
زووم

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
رماد في كراتين الفرح.. حريق يلتهم جهاز عروس بالمنوفية ووالدها: "جايباه قسط"
أخبار المحافظات

رماد في كراتين الفرح.. حريق يلتهم جهاز عروس بالمنوفية ووالدها: "جايباه قسط"
"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
زووم

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
زووم

القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
تحديث الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة
أخبار مصر

تحديث الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة