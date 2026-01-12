كتب- أحمد الجندي:

أدى عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، إيذانًا ببدء أعمال الفصل التشريعي الجديد.

وشهدت الجلسة أداء عدد من نواب الجيزة اليمين الدستورية، من بينهم: النائب نافع عبد الهادي، النائب أحمد الوليد، النائب هشام بدوي، النائب حسام المندوه، النائب علي سماح، النائب مجدي الطويل، النائب ياسر عرفة، النائب طارق الطويل، والنائب محمد سلطان.

ويأتي أداء اليمين الدستورية ضمن الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدًا لبدء النواب ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية خلال دورة مجلس النواب 2026.

