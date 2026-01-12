مدبولي يفتتح "أوبيليسك".. شمس نجع حمادي تضيء مصر بـ 600 مليون دولار

قنا- عبدالرحمن القرشي:

يمثل مشروع أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي افتتح د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المرحلة الأولى منه اليوم الإثنين، إضافة نوعية ومحورية لمسار التنمية الشاملة بمحافظة قنا، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية مباشرة وغير مباشرة، تعزز مكانة المحافظة كأحد مراكز الطاقة النظيفة في صعيد مصر.

فالمشروع، الذي يُقام بمدينة نجع حمادي باستثمارات أجنبية تُقدَّر بنحو 600 مليون دولار، لا يقتصر دوره على إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد ومستدام، بل يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير آلاف فرص العمل لأبناء قنا خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة ويحد من معدلات البطالة في المحافظة.

كما يعزز المشروع البنية التحتية للطاقة بمحافظة قنا وصعيد مصر عمومًا، عبر دعم الشبكة القومية للكهرباء بطاقة نظيفة مستقرة، خاصة مع دمج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وهو ما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية ويقلل من الضغوط خلال فترات ذروة الاستهلاك، بما يخدم التوسع الصناعي والاستثماري بالمحافظة.

وتتجلى أهمية المشروع أيضًا في البعد البيئي، حيث يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين، ويعزز توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة في صعيد مصر.

وعلى صعيد أوسع، فإن أوبيليسك يضع قنا على خريطة الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة المتجددة، ويمثل رسالة ثقة قوية من كبرى المؤسسات التمويلية والشركات العالمية في مناخ الاستثمار بالمحافظة، بما يفتح آفاقًا جديدة لمشروعات تنموية مستقبلية، ويعزز دور قنا كمحرك رئيسي للتنمية في جنوب البلاد.