إعلان

مدبولي يفتتح "أوبيليسك".. شمس نجع حمادي تضيء مصر بـ 600 مليون دولار

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:31 م 12/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ألواح الطاقة الشمسية
  • عرض 5 صورة
    رئيس الوزراء
  • عرض 5 صورة
    مشروع الطاقة الشمسية
  • عرض 5 صورة
    المرحلة الأولى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي:
يمثل مشروع أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي افتتح د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المرحلة الأولى منه اليوم الإثنين، إضافة نوعية ومحورية لمسار التنمية الشاملة بمحافظة قنا، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية مباشرة وغير مباشرة، تعزز مكانة المحافظة كأحد مراكز الطاقة النظيفة في صعيد مصر.

فالمشروع، الذي يُقام بمدينة نجع حمادي باستثمارات أجنبية تُقدَّر بنحو 600 مليون دولار، لا يقتصر دوره على إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد ومستدام، بل يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير آلاف فرص العمل لأبناء قنا خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة ويحد من معدلات البطالة في المحافظة.

كما يعزز المشروع البنية التحتية للطاقة بمحافظة قنا وصعيد مصر عمومًا، عبر دعم الشبكة القومية للكهرباء بطاقة نظيفة مستقرة، خاصة مع دمج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وهو ما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية ويقلل من الضغوط خلال فترات ذروة الاستهلاك، بما يخدم التوسع الصناعي والاستثماري بالمحافظة.

وتتجلى أهمية المشروع أيضًا في البعد البيئي، حيث يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين، ويعزز توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة في صعيد مصر.

وعلى صعيد أوسع، فإن أوبيليسك يضع قنا على خريطة الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة المتجددة، ويمثل رسالة ثقة قوية من كبرى المؤسسات التمويلية والشركات العالمية في مناخ الاستثمار بالمحافظة، بما يفتح آفاقًا جديدة لمشروعات تنموية مستقبلية، ويعزز دور قنا كمحرك رئيسي للتنمية في جنوب البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشروع أوبيليسك لتوليد الكهرباء الطاقة الشمسية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محافظة قنــا صعيد مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رماد في كراتين الفرح.. حريق يلتهم جهاز عروس بالمنوفية ووالدها: "جايباه قسط"
أخبار المحافظات

رماد في كراتين الفرح.. حريق يلتهم جهاز عروس بالمنوفية ووالدها: "جايباه قسط"
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
أخبار مصر

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
اقتصاد

بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
علاقات

"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
سلسلة من الفشل.. القصة الكاملة لأزمة المخرج ياسر سامي والمنتج صلاح الجهيني
زووم

سلسلة من الفشل.. القصة الكاملة لأزمة المخرج ياسر سامي والمنتج صلاح الجهيني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة