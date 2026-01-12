وزير الشؤون النيابية: الحكومة الحالية لن تقدم برنامجها للبرلمان



كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستعمل على التعاون التام مع مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يضم كل الكتل السياسية، مشيرا الى أن المشهد السياسي يعكس إرادة الناخبين.

وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين على هامش انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم بالعاصمة الجديدة، إلى أنه سيكون هناك أجندة تشريعية تقدم يها الأولويات بالتنسيق بين أعضاء الحكومة، وعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لتحديد القوانين والتشريعات والأولويات التشريعية المقبلة.

ولفت الى أن الحكومة سبق وأن قدمت برنامجها وحظيت بثقة مجلس النواب والبرنامج الجديد لن يقدم إلا مع تشكيل حكومة جديدة وبالتالي رئيس الجمهورية يحدد التوقيت ومدى التغيير أو التعديل وهذا من سلطات رئيس الجمهورية الدستورية.

وتابع: الحديث عن أن الحكومة تنال ثقة البرلمان يتم حال ما إذا ما تم تشكيل حكومة جديدة.