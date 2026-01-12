إعلان

وزير الشؤون النيابية: الحكومة الحالية لن تقدم برنامجها للبرلمان

كتب : نشأت علي

03:35 م 12/01/2026

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستعمل على التعاون التام مع مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يضم كل الكتل السياسية، مشيرا الى أن المشهد السياسي يعكس إرادة الناخبين.

وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين على هامش انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم بالعاصمة الجديدة، إلى أنه سيكون هناك أجندة تشريعية تقدم يها الأولويات بالتنسيق بين أعضاء الحكومة، وعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لتحديد القوانين والتشريعات والأولويات التشريعية المقبلة.

ولفت الى أن الحكومة سبق وأن قدمت برنامجها وحظيت بثقة مجلس النواب والبرنامج الجديد لن يقدم إلا مع تشكيل حكومة جديدة وبالتالي رئيس الجمهورية يحدد التوقيت ومدى التغيير أو التعديل وهذا من سلطات رئيس الجمهورية الدستورية.

وتابع: الحديث عن أن الحكومة تنال ثقة البرلمان يتم حال ما إذا ما تم تشكيل حكومة جديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العاصمة الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلسلة من الفشل.. القصة الكاملة لأزمة المخرج ياسر سامي والمنتج صلاح الجهيني
زووم

سلسلة من الفشل.. القصة الكاملة لأزمة المخرج ياسر سامي والمنتج صلاح الجهيني
بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
أخبار المحافظات

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
أخبار مصر

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
أخبار مصر

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
علاقات

"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة