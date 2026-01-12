مباريات الأمس
قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا

كتب : محمد خيري

03:55 م 12/01/2026
أعلنت قناة مجانية عبر القمر الصناعي نايل سات إذاعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مباراة نصف النهائي بين منتخبي مصر والسنغال يوم الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار في مباراة قوية، بينما تأهل منتخب السنغال عقب انتصاره على منتخب مالي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن تُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال قنوات beIN MAX، مع تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

وفي الوقت ذاته، أعلنت قناة الجزائرية الرياضية نقل المباراة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

تردد وطريقة فك شفرة قناة الجزائرية الرياضي

لمتابعة مباراة مصر والسنغال عبر قناة الجزائرية الرياضية، يمكن فك شفرة القناة باتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت كنترول.

إدخال الرقم السري: 0000.

تسجيل رمز فك الشفرة التالي:

110000000000.

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية.

الضغط على زر BISS.

إدخال الشفرة التالية:

1100001100000000.

الضغط على زر موافق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

