ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.19% عند مستوى 43404 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 3 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.48% عند مستوى 42895 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.