تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الأرصاد، تحذيرًا جويًا عاجلًا بشأن تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الأرصاد، إن الرؤية الأفقية تنخفض على بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر، مطالبة بـ:

- الحذر أثناء القيادة.

- عدم الوقوف تحت المباني المتهالكة.

- عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية.

- عدم الوقوف تحت الأشجار.

وتستمر مع فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة تغزر أحيانًا، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

