هل الخُلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يوضح

كتب : محمد قادوس

03:06 م 12/01/2026

قضية خلع

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ عبد العزيز النجار ، العالم الأزهري، أنه لا يوجد قانون خاص بالأحوال الشخصية يتضمن أمورا شرعية؛ إلا بعد العرض على هيئة كبار العلماء، وعلى الأزهر الشريف، وبعد ذلك يتم الموافقة عليه، وأنه في حالة عدم موافقة الأزهر؛ لا يطبق هذا القانون.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من أول وجديد" المذاع عبر قناة" هي ": أن قانون الخلع صحيح ويتماشى مع الشريعة الإسلامية، لكن التطبيق به الإشكالية، موضحًا أن الإشكالية ليست في عدم حضور الزوج بالمحكمة والموافقة على الخلع؛ لكن المشكلة في عدم إعادة الزوجة لزوجها كل شيء قام بشرائه من مهر وشبكة.

ولفت إلى أن حضور الزوج للجلسة الخاصة بالمحكمة حال تقديم زوجته دعوى خلع؛ يكون من أجل أن تحدث مصالحة، وليس من أجل موافقته على الخلع أو الطلاق، لكن في حالة رغبة الزوجة في الانفصال؛ يحكم القاضي بـ الخلع بناء على رغبتها، ويكون صحيحا حتى ولو تم على غير رغبة الزوج.

