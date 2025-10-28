معرضًا حياته للخطر.. فيديو لشاب يركض أعلى سور كوبري ستانلي

تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر شاب أثناء ركضه أعلى السور الحديدي لكوبري ستانلي شرقي الإسكندرية، معرضًا حياته للخطر.

وتسبب الفيديو في حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين، إذ انهالت التعليقات الغاضبة من بينها:"لما يغرق يبقى فقيد الشباب"، و"الولاد لما تشوفه ممكن تقلده"، "يعني علشان تعمل فيديو تعرض روحك للخطر"، "واضح أنه فيديو قديم".

وحرص آخرون على التأكيد على أنه هذا التصرف لا يقوم به أهالي الإسكندرية، فيما طالب بعضهم بالقبض عليه ومعاقبته.

يشار إلى أن كوبري ستانلي افتتح أعلى البحر المتوسط قبل نحو 24 عاما وتحديدا في 2 سبتمبر عام 2001 ضمن المرحلة الثانية لأعمال تطوير كورنيش الإسكندرية في عهد اللواء عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، ويبلغ طوله 400 متر وعرضه 21 مترًا.