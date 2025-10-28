إعلان

معرضًا حياته للخطر.. فيديو لشاب يركض أعلى سور كوبري ستانلي

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:47 م 28/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شاب يركض أعلى كوبري ستانلي (2)
  • عرض 6 صورة
    شاب يركض أعلى كوبري ستانلي (3)
  • عرض 6 صورة
    شاب يركض أعلى كوبري ستانلي (6)
  • عرض 6 صورة
    شاب يركض أعلى كوبري ستانلي (5)
  • عرض 6 صورة
    شاب يركض أعلى كوبري ستانلي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر شاب أثناء ركضه أعلى السور الحديدي لكوبري ستانلي شرقي الإسكندرية، معرضًا حياته للخطر.

وتسبب الفيديو في حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين، إذ انهالت التعليقات الغاضبة من بينها:"لما يغرق يبقى فقيد الشباب"، و"الولاد لما تشوفه ممكن تقلده"، "يعني علشان تعمل فيديو تعرض روحك للخطر"، "واضح أنه فيديو قديم".

وحرص آخرون على التأكيد على أنه هذا التصرف لا يقوم به أهالي الإسكندرية، فيما طالب بعضهم بالقبض عليه ومعاقبته.

يشار إلى أن كوبري ستانلي افتتح أعلى البحر المتوسط قبل نحو 24 عاما وتحديدا في 2 سبتمبر عام 2001 ضمن المرحلة الثانية لأعمال تطوير كورنيش الإسكندرية في عهد اللواء عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، ويبلغ طوله 400 متر وعرضه 21 مترًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاب يركض سور كوبري ستانلي الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر