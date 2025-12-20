محافظ أسوان يحيل مخالفات صرف أسمدة في إدفو للنيابة العامة

أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إحالة واقعة رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية في ناحية البصيلية الوسطى بمركز إدفو إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المسؤولين عنها.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل الضرب بيد من حديد والتصدي بكل حسم لأي محاولات فساد، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا للمال العام، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة المطبقة بكافة القطاعات الخدمية.

ومن جانبه، أوضح المهندس روماني مساك، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، أنه بناءً على توجيهات المحافظ بسرعة فحص شكوى أحد المواطنين بشأن وجود مخالفات متعددة بالجمعية التعاونية المشار إليها، تم تشكيل لجان مشتركة من مديرية الزراعة، والإدارة الزراعية بإدفو، والجهات المختصة، تحت متابعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لشئون المديريات، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للوقوف على المخالفات على أرض الواقع.

وأشار مدير عام الزراعة إلى أن أعمال الفحص أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، تمثلت في وجود حيازات غير موجودة على الطبيعة، وعدم مطابقة مساحات الحائزين الواردة بالتقارير مع بيانات سجل "2 خدمات"، والمقارنة بالمنظومة الإلكترونية مقارنة بما تم إثباته من قبل اللجان القروية. كما تم رصد عدم تطابق المساحات المدونة في استثمارات "3 زراعة" بالموقع مع المساحات الفعلية على الطبيعة.

وأضاف أن هذه المخالفات أسفرت عن صرف مستلزمات إنتاج زراعي (أسمدة مدعمة) دون وجه حق، شملت 112 شيكارة يوريا و105 شيكارة نترات خلال المواسم الزراعية 2024 – 2025، وفقًا لمنظومة كارت الفلاح، إلى جانب عدم تنفيذ أعمال تنقية الحيازات رغم موافاة الإدارة المختصة ببيانات التنقية خلال الفترة من 1/4/2025 وحتى 20/11/2025.

وأكد مدير عام الزراعة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع كافة التقارير للجهات المختصة تمهيدًا لمحاسبة المتسببين في هذه المخالفات، ومنع تكرارها مستقبلاً، بما يحقق الانضباط داخل الجمعيات التعاونية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.