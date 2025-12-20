ضرب وتقييد ونزيف.. السجن 10 سنوات للمتهمين بإجهاض سيدة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سيدتين ورجلين، غيابيًا، بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتعدي على سيدة حامل بالضرب والتسبب في إجهاضها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إمام محمد الصيرفي، ومحمد صلاح الدين عبد المجيد، وبأمانة سر السيد البتانوني.

- تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 6799 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بتعرض سيدة حامل للتعدي من قبل 4 أشخاص، ما أسفر عن إجهاضها.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم: "ي. س. م" ربة منزل، و"م. س. م" عاطل، و"ع. م. أ" ربة منزل، و"س. م. م" عامل، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليها.

وبحسب أوراق القضية، فوجئت المجني عليها "س. م. ع" ربة منزل، أثناء عودتها إلى منزلها، باستيقاف المتهمين لها، حيث قاموا بتقييدها لشل حركتها، والتعدي عليها بالضرب مستخدمين "شومة"، موجهين الضربات إلى بطنها ومناطق متفرقة من جسدها، ما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد أدى إلى إجهاض حملها.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق، قبل أن تقرر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.