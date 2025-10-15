محافظ سوهاج يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي

سوهاج- عمار عبدالواحد:



كرَّم اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقتي "المشروع الوطني للقراءة" و"تحدي القراءة العربي"، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور جمال القاضي رئيس مجلس إدارة مدارس صفوة مصر الخاصة .



وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم، مشيدًا بما حققوه من إنجازات تمثل علامة مضيئة في مسيرة التعليم والثقافة بسوهاج، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم النماذج المشرفة من أبنائها التي نسعى دائما إلى تعزيزها في جميع المدارس، لتكون قدوة لبقية الطلاب للاجتهاد والمشاركة في مثل هذه المسابقات التي تنمي روح الابتكار والوعي والثقافة، وتسهم في بناء جيل مثقف قادر على قيادة المستقبل .



يأتي هذا التكريم تقديرًا للإنجازات المشرفة التي حققها أبناء المحافظة، من مدارس صفوة مصر الخاصة بإدارة البلينا التعليمية، حيث فاز الطالب أمين أمين السيد من الطلاب بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، وتُوِّج بلقب "الطالب المثقف"، وحصل على الجائزة الكبرى.



كما شمل التكريم الطالبة نورهان عبد القادر لملوم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي العربي في موسمها التاسع 2025، والطالب عبد الرحمن الدكتور خلف الله، الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .



وسلّم المحافظ دروع التميز للطلاب الفائزين، ودرع تكريم للمدرسة، كما تسلم المحافظ درع تكريم من وكيل وزارة التربية والتعليم تقديرا لجهود ودعم السيد المحافظ لمنظومة التعليم بالمحافظة.