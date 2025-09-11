إعلان

جيش الاحتلال ينشر صور اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

07:30 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
    إطلاق صاروخ من اليمن
وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، إذ جاء في بيان الجيش أن قوات الجو الإسرائيلية اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

أضاف البيان على قناة الجيش الإسرائيلي في "تليجرام": "تم اعتراض صاروخٍ أُطلق من اليمن من قبل القوات الجوية الإسرائيلية".

كان جيش الدفاع الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق إنذار جوي في عدد من مناطق البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في اليمن مساء أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف إلى 166 قتيلا وجريحاً في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات سلاح الجو أغارت يوم الأربعاء، على أهداف عسكرية للحوثيين في منطقتي صنعاء والجوف.

وأفاد في بيان بأن سلاح الجو استهدف معسكرات إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين، بالإضافة إلى موقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية.

وذكر الجيش أن هذه الغارات جاءت في ضوء الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثيون على إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض-أرض، وفقا لروسيا اليوم.

