الإعلام اليمنية: وجدنا نية مبيتة لاستهداف اليمن وحدود السعودية

وكالات

أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، تسجيل نية مبيتة لاستهداف اليمن وحدود المملكة العربية السعودية، موضحًا أن قرار الرئيس رشاد العليمي بسحب القوات الإماراتية من اليمن جاء عقب رصد ما وصفه بانحرافات في أدائها.

وشدد المسؤول اليمني، في تصريحات صحفية، على أن بلاده قد تلجأ إلى اتخاذ خطوات قانونية في حال عدم الالتزام بقرار الانسحاب.

وقال إن "المجلس الانتقالي الجنوبي ما كان ليُقدم على أي تحرك لولا الدعم العسكري والمالي الإماراتي".

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرض حظر جوي وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة.

كما منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مهلة لجميع القوات الإماراتية وعناصرها لمغادرة كامل الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

وفي تطور لاحق، أصدر العليمي قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن أسفه الشديد لما وصفه بتصاعد الدور الإماراتي في دعم تمرد المجلس الانتقالي.

وأعلن، بموجب قرار جمهوري، حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يومًا، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تمرد على مؤسساتها وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.