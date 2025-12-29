الصومال: لن نكون طرفًا في أي مسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

كتبت- سهر عبد الرحيم:

يزيد البرد القارس والأمطار الغزيرة من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تسببت الأحوال الجوية القاسية في غرق الخيام وتفاقم الأوضاع الإنسانية، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، وفاة رضيع يبلغ من العمر شهرين نتيجة البرد الشديد، ليرتفع عدد الوفيات بسبب البرد إلى 3 حالات.

كما أفادت صحة غزة، بوفاة شخص نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا جراء انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 17 حالة.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن 25 شخصًا توفوا جراء تداعيات المنخفضات الجوية، بينهم 6 أطفال قضوا نتيجة البرد القارس.

اللهم كن لهم معينا وناصرا،

يارب انزل رحمتك ولطفك على اهل غزه،

اللهم اربط على قلوبهم، واحفظهم بعينك التي لا تنام،

حسبنا الله ونعم الوكيل،

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. pic.twitter.com/tfwgb56EKn — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 28, 2025

وبينما يلجأ الفلسطينيون إلى الأنقاض المدمرة هربًا من الأمطار الغزيرة، حذرت وكالات الإغاثة من المخاطر التي تشكلها المباني المتهالكة المعرضة للانهيار خلال الطقس البارد.

وأمس الأحد، توفى شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، عندما انهار جدار بسبب برودة الطقس، وفقًا للدفاع المدني في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان الأحد، وفاة 20 شخصًا جراء انهيار منازل ومبانٍ أثناء لجوئهم إلى المأوى هربًا من الأمطار الغزيرة والطقس القاسي.

معاناة متفاقمة وظروف قاسية..



خيام النزوح تغرق بفعل الأمطار وأمواج البحر في خانيونس جنوب القطاع. pic.twitter.com/HzUjBEUQY3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2025

وأفاد الإعلامي الحكومي، بانهيار ما لا يقل عن 49 مبنى بسبب الأحوال الجوية منذ بداية فصل الشتاء.

وما يُعمق الأزمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح بإدخال الإمدادات الإغاثية إلى قطاع غزة بالكمية المطلوبة، وفق ما أكده رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ابتلع البحر خيام النازحين ودمرها !



في غزة القهر يفوق كل تصور.. هنا يصبح كل ما ملكته من تفاصيل الخيمة رماد، لا بصاروخ حارق، بل بمطر منهمر، وببحر جارف !



يا الله إننا وحدنا pic.twitter.com/VCCSHH3kpP — Mohammed Haniya (@mohammedhaniya) December 28, 2025

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "المزيد من الأمطار، المزيد من البؤس واليأس والموت. يؤدي الطقس الشتوي القاسي إلى تفاقم معاناة استمرت لأكثر من عامين، يعيش الناس في غزة في خيام هشة غارقة بالمياه وبين الأنقاض".