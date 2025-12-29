إعلان

غرق الخيام وارتفاع الوفيات.. البرد يضاعف معاناة الفلسطينيين في غزة (فيديو-صور)

كتب : سهر عبد الرحيم

12:02 م 29/12/2025
    البرد يضاعف معاناة الفلسطينيين في غزة (2)
    البرد يضاعف معاناة الفلسطينيين في غزة (3)
    البرد يضاعف معاناة الفلسطينيين في غزة (4)

كتبت- سهر عبد الرحيم:

يزيد البرد القارس والأمطار الغزيرة من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تسببت الأحوال الجوية القاسية في غرق الخيام وتفاقم الأوضاع الإنسانية، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، وفاة رضيع يبلغ من العمر شهرين نتيجة البرد الشديد، ليرتفع عدد الوفيات بسبب البرد إلى 3 حالات.

كما أفادت صحة غزة، بوفاة شخص نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا جراء انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 17 حالة.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن 25 شخصًا توفوا جراء تداعيات المنخفضات الجوية، بينهم 6 أطفال قضوا نتيجة البرد القارس.

وبينما يلجأ الفلسطينيون إلى الأنقاض المدمرة هربًا من الأمطار الغزيرة، حذرت وكالات الإغاثة من المخاطر التي تشكلها المباني المتهالكة المعرضة للانهيار خلال الطقس البارد.

وأمس الأحد، توفى شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، عندما انهار جدار بسبب برودة الطقس، وفقًا للدفاع المدني في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان الأحد، وفاة 20 شخصًا جراء انهيار منازل ومبانٍ أثناء لجوئهم إلى المأوى هربًا من الأمطار الغزيرة والطقس القاسي.

وأفاد الإعلامي الحكومي، بانهيار ما لا يقل عن 49 مبنى بسبب الأحوال الجوية منذ بداية فصل الشتاء.

وما يُعمق الأزمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح بإدخال الإمدادات الإغاثية إلى قطاع غزة بالكمية المطلوبة، وفق ما أكده رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "المزيد من الأمطار، المزيد من البؤس واليأس والموت. يؤدي الطقس الشتوي القاسي إلى تفاقم معاناة استمرت لأكثر من عامين، يعيش الناس في غزة في خيام هشة غارقة بالمياه وبين الأنقاض".

