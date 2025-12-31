شديد البرودة في هذه الأوقات.. توقعات طقس أول أيام 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 1 يناير 2026 أول أيام العام الجديد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية من 3 إلى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة طقس غدًا الخميس تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبينت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - العريش)، وتكون سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 01 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة، والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 20 درجة، والصغرى 07 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة، والصغرى 11 درجة.

