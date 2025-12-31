إعلان

الجيش السوداني يسيطر على مدينتي الدبيبات وهبيلة في كردفان

كتب-عبدالله محمود:

06:55 م 31/12/2025

الجيش السوداني

تمكن الجيش السوداني من السيطرة على ى مدينتي الدبيبات وهبيلة بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد بعد معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة.

أفادت إعلام سوداني، اليوم الأربعاء، أن الجيش دخل مدينة الحمادي في جنوب كردفان بعد معارك عنيفة.

وأكد المتحدث باسم شبكة أطباء السودان، أن مدينة الفاشر خالية من أي مظاهر للحياة ونظام الرعاية الصحية فيها مشلول تماما.

ومن جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة، إن السودان سجلت مستويات غير مسبوقة من الجوع بين أطفال في 2025 بسبب الحرب.

الجيش السوداني كردفان السودان

