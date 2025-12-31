الجيش السوداني يسيطر على مدينتي الدبيبات وهبيلة في كردفان

تمكن الجيش السوداني من السيطرة على ى مدينتي الدبيبات وهبيلة بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد بعد معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة.

أفادت إعلام سوداني، اليوم الأربعاء، أن الجيش دخل مدينة الحمادي في جنوب كردفان بعد معارك عنيفة.

وأكد المتحدث باسم شبكة أطباء السودان، أن مدينة الفاشر خالية من أي مظاهر للحياة ونظام الرعاية الصحية فيها مشلول تماما.

ومن جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة، إن السودان سجلت مستويات غير مسبوقة من الجوع بين أطفال في 2025 بسبب الحرب.