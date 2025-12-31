إعلام عبري: حماس تخطط لاحتلال جنوب إسرائيل بـ"طوفان أقصى" جديد

ذكرت القناة 7 العبرية نقلا عن وثيقة نسبتها لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن الحركة تتأهب لتنفيذ هجوم جديد مماثل لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطط تضمنت هجوما متزامنا على إسرائيل بتنسيق مع خلايا من عناصر النخبة التابعة لحماس في الضفة الغربية لبنان.

وتخطط حماس، وفقا لما نقلته القناة العبرية عن الوثيقة، لاحتلال جنوب إسرائيل بواسطة 9 آلاف مقاتل.

وفي مقابلة مع القناة العبرية، رفض الخبير الإسرائيلي جلعاد آخ، التقليل من تهديدات حماس، مؤكدا أن حركة المقاومة لا تزال قوية وتمتلك هيكل قيادة مستقر، وكذلك أسلحة واستعداد وجهوزية لمواصلة القتال.

واستشهد آخ، بشهادات جنود إسرائيليين ومدنيين كانوا أسرى لدى حماس في غزة، إذ أكدوا وجود "مدينة ضخمة تحت الأرض بمساحة غزة، تتضمن أنفاقا وغرفا وطوابق ومراكز قيادة وتحكم يمكنهم العمل من خلالها.

وزعم آخ، أن مدينة دير البلح هي الأخرى تقع فوق شبكة من الأنفاق، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنب العمل فيها خشية وجود أسرى هناك.

وخلال زيارة إلى فرقة الضفة بجيش الاحتلال، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القادة بالاستعداد للرد على أي هجوم محتمل على المستوطنات في الضفة الغربية وخط التماس على غرار هجوم 7 أكتوبر 2023.