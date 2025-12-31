إعلان

إعلام عبري: حماس تخطط لاحتلال جنوب إسرائيل بـ"طوفان أقصى" جديد

كتب : محمود الطوخي

07:04 م 31/12/2025

حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت القناة 7 العبرية نقلا عن وثيقة نسبتها لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن الحركة تتأهب لتنفيذ هجوم جديد مماثل لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطط تضمنت هجوما متزامنا على إسرائيل بتنسيق مع خلايا من عناصر النخبة التابعة لحماس في الضفة الغربية لبنان.

وتخطط حماس، وفقا لما نقلته القناة العبرية عن الوثيقة، لاحتلال جنوب إسرائيل بواسطة 9 آلاف مقاتل.

وفي مقابلة مع القناة العبرية، رفض الخبير الإسرائيلي جلعاد آخ، التقليل من تهديدات حماس، مؤكدا أن حركة المقاومة لا تزال قوية وتمتلك هيكل قيادة مستقر، وكذلك أسلحة واستعداد وجهوزية لمواصلة القتال.

واستشهد آخ، بشهادات جنود إسرائيليين ومدنيين كانوا أسرى لدى حماس في غزة، إذ أكدوا وجود "مدينة ضخمة تحت الأرض بمساحة غزة، تتضمن أنفاقا وغرفا وطوابق ومراكز قيادة وتحكم يمكنهم العمل من خلالها.

وزعم آخ، أن مدينة دير البلح هي الأخرى تقع فوق شبكة من الأنفاق، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنب العمل فيها خشية وجود أسرى هناك.

وخلال زيارة إلى فرقة الضفة بجيش الاحتلال، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القادة بالاستعداد للرد على أي هجوم محتمل على المستوطنات في الضفة الغربية وخط التماس على غرار هجوم 7 أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس حماس تخطط لاحتلال جنوب إسرائيل طوفان أقصى جدي تهديدات حماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"