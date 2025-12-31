نتنياهو عن عنف المستوطنين ضد فلسطينيي الضفة: "حفنة من الأطفال"

(د ب أ)

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ملقياً باللوم في ذلك على عدد قليل من القاصرين الخارجين عن القانون.

وقال نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية، إن حفنة من الأطفال فقط هم المسؤولون عن مثل هذه الحوادث في الأراضي المحتلة.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: "إنهم في الواقع مراهقون ينحدرون من أسر مفككة، ويقومون بأفعال مثل قطع أشجار الزيتون، وأحياناً يحاولون حرق منزل"، وتابع: "لا يمكنني قبول ذلك، فهذا خروج عن القانون".

وأشار نتنياهو إلى أن الجناة لا يأتون حتى من الضفة الغربية نفسها.

ومع ذلك، تحدث نتنياهو عما وصفه بـ "التماثل الزائف" عند مقارنة هذه الهجمات بالهجمات المسلحة التي تستهدف المستوطنين الإسرائيليين وعائلاتهم في الضفة الغربية، والتي قدر عددها بأكثر من 1000 هجوم.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، وسط مطالبات فلسطينية بتوفير الحماية للسكان المدنيين وممتلكاتهم.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينتقدان بشدة هجمات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وفرضا عقوبات على مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات بسبب انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.