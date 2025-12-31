محافظ حضرموت يوجه الشكر للسعودية: عملنا بجد لإخراج قوات الانتقالي

وجه محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الشكر للمملكة العربية السعودية، لما تقدمه من دعم لليمن وخصوصا حضرموت.

ودعا محافظ حضرموت في بيان اليوم الأربعاء، كافة عقلاء ووجهاء المحافظة إلى التكاتف ووحدة الصف.

وقال الخنبشي، إنهم عملوا بجد مع السعودية لإخراج قوات الانتقالي من المحافظة، داعيًا أبناء المحافظة في قوات الانتقالي إلى مغادرة مواقعهم.

وأكد محافظ حضرموت، أن النخبة الحضرمية ستتسلم المواقع التي تغادرها قوات الانتقالي.

وكانت أُطلقت قوات المجلس الانتقالي أمس الثلاثاء، صفارات الإنذار في مطار الريان الدولي، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية المتواجدة فيه.