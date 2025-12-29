إعلان

"البيت الأبيض الشتوي".. ماذا نعرف عن منتجع مارالاغو مقر لقاء ترامب ونتنياهو؟

كتب : محمد جعفر

07:16 م 29/12/2025
تحوّل منتجع "مارالاغو"، المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، خلال الأيام الأخيرة إلى مركز لافت للنشاط الدبلوماسي الأمريكي، بعدما استضاف لقاءً جمع ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، فيما زاره اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقع العقار المطل على المحيط في مدينة بالم بيتش، ويُعرف باسم "البيت الأبيض الشتوي"، وكان ترامب قد اشتراه عام 1985 مقابل خمسة ملايين دولار، ويعود تاريخ مارالاغو إلى كونه مقرًا سكنيًا خاصًا، قبل أن توصِي مالكته السابقة، مارجوري ميريويذر بوست، به للحكومة الأمريكية عام 1973 عقب وفاتها، على أمل استخدامه كمنتجع دبلوماسي أو رئاسي، إلا أن تدهور حالته أدى إلى إعادته لاحقًا إلى مؤسسة بوست.

وبعد استحواذ ترامب على العقار، استخدمه مقرًا خاصًا لعدة سنوات، قبل أن يحوّله عام 1995 إلى "نادي مارالاغو" الحصري، ويضم النادي حاليًا شاطئًا خاصًا، ومسبحًا بمياه عذبة، ومنتجعًا صحيًا فاخرًا، وقاعتي طعام، إلى جانب خمسة ملاعب للتنس.


ووفق الموقع الإلكتروني للنادي، تتميز غرفه بزخارف فنية متقنة من البلاط الإسباني القديم، من بينها قطع يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

