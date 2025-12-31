إعلان

حريق وغرق.. 7 نجوم رحلوا عن عالمنا في حوادث مأساوية عام 2025

كتب : نوران أسامة

04:19 م 31/12/2025 تعديل في 04:29 م
    مدير التصوير الراحل تيمور تيمور
    المصوران ماجد هلال وكيرلس صلاح
    المطرب-الشعبي-الراحل-إسماعيل-الليثي
    هشام عصام
    اسماعيل الليثي وإسلام سري

شهد الوسط الفني في 2025، عدد من الحوادث الأليمة التي راح ضحيتها عدد من النجوم

ويعرض لكم "مصراوي" أبرز 7 وفيات راحوا ضحية حوادث مأساوية هذا العام:

نيفين مندور

رحلت الفنانة نيفين مندور منتصف ديسمبر عن عمر يناهز 53 عامًا، إثر اندلاع حريق في منزلها بسبب سقوط "سيجارة" أثناء غفوتها على السرير، ما أدى إلى اشتعال النيران، واختناقها.

إسماعيل الليثي

توفي مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي في نوفمبر الماضي بعد 72 ساعة من تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته من حفل غنائي على طريق مركز ملوي بمحافظة المنيا.

إسلام سري

رحل العازف إسلام سري، عضو فرقة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، إثر إصابته في حادث السير المروع الذي وقع في نوفمبر الماضي.

المصوران ماجد هلال وكيرلس صلاح

توفي المصوران ماجد هلال وكيرلس صلاح في أكتوبر الماضي أثناء تأديتهما مهمة تصوير لصالح إحدى الشركات، ما أسفر عن وفاتهما.

تيمور تيمور

رحل مدير التصوير تيمور تيمور في أغسطس الماضي إثر حادث مأساوي أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق في الساحل الشمالي.

هشام عصام

رحل عن عالمنا منذ يومين، عازف العود هشام عصام، إثر تعرضه لحادث سير، قبل وفاته بأسبوع.

