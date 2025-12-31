الداخلية الكويتية تحظر استخدام الألعاب النارية للاحتفال دون تصريح أمني

حظرت وزارة الداخلية الكويتية، الاحتفال باستخدام الألعاب النارية دون الحصول على الموافقات الأمنية حفاظا على السلامة العامة.

وأوضحت الداخلية الكويتية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن "قرار المنع جاء نتيجة ما تم رصده من مخالفات جسيمة ولضمان سلامة الجميع مواقع تخزين الألعاب النارية غير صالحة وتجاوزات تهدد الأرواح والممتلكات".

وأشارت إلى أنه "في إطار حرص وزارة الداخلية على حفظ الأمن والنظام العام، وتعزيز سلامة الأرواح والممتلكات، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بمنع تشغيل الألعاب النارية إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة، نظرا لما قد تسببه من مخاطر جسيمة تهدد السلامة العامة".

وأضافت الوزارة في بيانها: "توضح الوزارة أن الجهات المختصة قامت بإجراء عمليات البحث والتحري حول الشركات المتخصصة في تشغيل وتنفيذ عروض الألعاب النارية، والتي تتولى تنفيذ هذه العروض لصالح الجهات التي تقدمت بطلبات للحصول على الموافقات لإقامتها خلال عطلة نهاية العام، حيث تبين وجود مخالفات عدة ارتكبتها تلك الشركات تمثلت في عدم الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة، وعدم صلاحية مواقع التخزين، إضافة إلى مخالفة إجراءات استيراد وتخزين الألعاب النارية للاشتراطات المعتمدة".

وأكدت الداخلية الكويتية، أن استيراد أو تخزين أو تشغيل الألعاب النارية بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، بما في ذلك الجهات والشركات غير الملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة.

ولفتت الداخلية، إلى أن قرار المنع جاء نتيجة ما تم رصده من مخالفات جسيمة من قبل بعض الشركات والجهات، تمثلت في عدم الالتزام بالاشتراطات الأمنية ومتطلبات السلامة المعتمدة، الأمر الذي استوجب اتخاذ هذا الإجراء الوقائي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت الوزارة على أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة الأولويات، داعية إلى الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الصادرة، والتعاون مع الجهات الأمنية بما يضمن أجواء آمنة خلال عطلة نهاية العام.