الإخوان: ندعم السعودية ضد الإمارات.. ومعلقون: صيد في الماء العكر

لم يترك تنظيم الإخوان الإرهابي فرصة استغلال الخلاف بين السعودية والإمارات وأحداث اليمن اليوم، وسارع لإصدار بيان يهاجم الإمارات ويعلن دعم التنظيم للمملكة ضد الإمارات، وهو ما اعتبره معلقون سعوديون وإماراتيون محاولة اصطياد في الماء العكر.

وفي بيان نشره على حسابه على إكس، زعم التنظيم الإرهابي "التزامه الثابت بوحدة الدول العربية وسيادتها"، وقال إنه يؤكد دعمه الكامل لوحدة أراضي اليمن وأمنه واستقراره، وتأييده قرارات المجلس الرئاسي اليمني للدفاع عن وحدة البلاد في مواجهة مؤامرة التقسيم.

وأشاد التنظيم بـ"الموقف الحاسم الذي اتخذته قيادة المملكة العربية السعودية للدفاع عن وحدة اليمن"، والتي تمثل أولوية لأمن المملكة القومي على حدودها الجنوبية.

وهاجم الإخوان دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا إن نهجها "متهور.. وقائم على تغذية النزعات الانفصالية في المنطقة، وتسليح أطراف خارج إطار شرعية الدولة، وهو ذات الدور الذي تقوم به في ليبيا والسودان والصومال، وتستهدف به اليمن".

وحاول الإخوان مغازلة النظام المصري، بانتقاد ما وصفه بـ"تدخلات الإمارات التي تهدد الأمن القومي المصري بصورة مباشرة في جواره الاستراتيجي وفي باب المندب والبحر الأحمر، في تقاطع مريب مع الأجندة الإسرائيلية التوسعية".

وتابع التنظيم: "تؤكد الجماعة أن تغذية الصراعات أمرُ يتعارض مع قيم الإسلام الذي حث على الوحدة والتعاون، ومخالف للقانون الدولي، كما يتعارض مع إرادة الشعوب العربية الحرة ومصالحها، ويقوّض فرص الاستقرار في المنطقة، ولا يخدم سوى أعداء الأمة العربية".

وشن معلقون سعوديون وإماراتيون هجوما حادا على بيان التنظيم، منتقدين محاولة الإرهابية "الاصطياد في الماء العكر".

ونشر المدون الإماراتي @ABMaiga4 صورة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وكتب مخاطبا الإخوان: "هيهات ستنحل هذه الأزمة ولن تصل إلى درجة تكون فيها سلما للجماعة تصعد بها على ظهر الجميع".

وكتب يمني يدعى محمد بن علي: "أنتم خليكم بعيد، ولا تصطادون بالماء العكر، هذا شأن ليس لكم فيه اختصاص".

ولم تكن مواقف أغلب السعوديين مختلفة، وكتب حساب يدعى الوهيب: أنتم سفلة، جماعة متطرفة، تتنفس الشر بتمزيق المسلمين وبث الفتن فيهم، حتى إسرائيل لكم فيها حزب.. صفر مصداقية".