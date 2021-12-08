تداول فيديو من موكب إردوغان في الدوحة وخلفه الخيّالة القطريين

وكالات:

نشرت وسائل إعلام قطرية مقاطع فيديو من موكب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال مراسم استقباله في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يظهر فيه الخيّالة القطريين وهم يرافقونه.

ونشرت إذاعة قطر الرسمية، عبر حسابها على تويتر الفيديو، مُعلّقة: "من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا".

#فيديو |

من استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لفخامة الرئيس التركي رجب طيب #اردوغان - اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين #قطر و #تركيا #اذاعة_قطر pic.twitter.com/UMsbhA8pTk — إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) December 7, 2021

كما نشرت الرئاسة التركية جانبا من مراسم الاستقبال واستعراض حرس الشرف بحضور أمير قطر.

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مراسم استقبال رسمية للرئيس أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) December 7, 2021

وخلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة، قال إردوغان إن "كل شعوب الخليج إخوة حقيقيون لبلاده، أيا كانت أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم"، مضيفا أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها.

وتابع: "لا نفرق بين الأمن والاستقرار في قطر وتركيا، ونعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة"، مُشيدًا بثقة قطر في بلاده ووقوف الدوحة دائما إلى جانب أنقرة في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي.

وأضاف: "نقدم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين أسهموا في نمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".

كان الرئيس التركي بدأ يوم الاثنين زيارة لقطر ليومين.

وأبرمت تركيا وقطر، أمس الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.

وجرى توقيع الاتفاقيات في الدوحة بحضور إردوغان وتميم، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين، الذي عقد في الديوان الأميري.

وبحسب بيان للديوان الأميري، بحث أمير قطر والرئيس التركي خلال اجتماع اللجنة العليا، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين بلديهما والارتقاء بها على مختلف الأصعدة.