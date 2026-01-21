إعلان

السر في المحفظة.. خبيرة طاقة تكشف عن ألوان تجذب المال

كتب : آلاء نبيل أحمد

03:30 م 21/01/2026

صورة تعبيرية لمحافظ

كشفت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن للألوان تأثير مباشر وواضح في تفاصيل الحياة اليومية، مشيرة إلى أن هذا التأثير يمتد ليشمل اختيارات الإنسان في الملابس والإكسسوارات، وصولًا إلى أشياء بسيطة مثل لون المحفظة الشخصية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن فهمها دلالات الألوان أحدث تحولًا ملحوظًا في حياتها، مؤكدة أنها أدركت أن اختيار الألوان بشكل عشوائي لا يكون داعمًا للطاقة الإيجابية.

وأضافت أن هناك ألوانًا تعزز طاقة الإنسان وأخرى تعوقها، مستشهدة بتجربتها مع لون المحفظة، حيث كانت تعتقد أن اللون الأحمر يجذب المال، لكنها لاحظت أن الأموال كانت تأتي ثم تنفد سريعًا.

وأشارت إلى أنها عندما قامت بتغيير المحفظة من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، بدأت تلمس فرقًا حقيقيًا، إذ أصبح تدفق المال أكثر استقرارًا، موضحة أن الأمر لا يرتبط بكون المحفظة من علامة تجارية شهيرة، وإنما يكمن في اختيار اللون المناسب، لافتة إلى أن اللون الأخضر يتوافق مع عنصرها الطاقي، ويجذب التوازن المالي.

كما لفتت الحبال إلى أن تأثير الألوان لا يقتصر على المظهر أو المقتنيات، بل يمتد إلى أنماط الحياة اليومية، مشيرة إلى العادات الغذائية لدى الصينيين، الذين يعتمدون على الشاي الأخضر بدلًا من الشاي الأحمر، وهو ما ينعكس، بحسب قولها، على نضارة وجوههم وإشراقها الدائم.

وفي نهاية حديثها، كشفت خبيرة الطاقة سونيا الحبال، أن لكل شخص عنصره الطاقي الذي يدعم ألوان معينة تدعم طاقة المال، ويعتمد على سنة الميلاد.

محفظة خبيرة طاقة لون المحفظة المال

