10 صور ترصد إقبالا غير مسبوق على المتحف المصري بالتحرير

كتب- محمد شاكر:

شهد المتحف المصري بالتحرير، في الساعات الأولى له اليوم، إقبالا كبيراً من السياح الأجانب والزوار المصريين.



وتوافد العشرات على المتحف المصري بالتحرير، واصطفوا في طوابير طويلة انتظارا لدخول قاعات المتحف المختلفة، والاستمتاع بالمقتنيات الأثرية الفريدة التي يضمها المتحف.



ويعد المتحف المصري بالتحرير، أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم. يعرض المتحف مجموعة كبيرة تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.



وتم اختيار المهندس المعماري للمبنى من خلال مسابقة دولية في عام 1895، والتي كانت الأولى من نوعها، وفاز بها المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغنون.



وافتتح الخديوي عباس حلمي الثاني المتحف في عام 1902، وأصبح معلمًا تاريخيًا في وسط القاهرة، ومكانًا لأروع قطع الآثار المصرية القديمة.



ومن بين مجموعات المتحف التي لا مثيل لها المجموعة الجنائزية ليويا وتويا، وبسوسينيس الأول وكنوز تانيس، ولوحة نارمر التي تخلد توحيد مصر العليا والسفلى تحت ملك واحد، وهي من بين القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن في المتحف. يضم المتحف أيضًا تماثيل رائعة للملوك العظماء، خوفو، خفرع، ومنكاورع بناة الأهرام في هضبة الجيزة. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البرديات والتوابيت والحلي التى تكمل المجموعة المميزة لهذا المتحف.

