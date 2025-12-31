رئيس البورصة: 8 شركات جديدة تستعد للقيد في 2026 وسط انتعاشة مرتقبة

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن استعداد سوق المال لاستقبال طفرة في الاكتتابات الجديدة خلال عام 2026، مؤكداً أن هناك نحو 8 شركات أبدت جدية تامة في خطوات القيد، مع تركيز ملحوظ على قطاعي السياحة والخدمات الطبية.

وقال عزام، في لقاء خاص مع برنامج "مال وأعمال" عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن وفرة السيولة الحالية في السوق تعد حافزاً قوياً للمستثمرين، مشدداً على أن دخول كيانات كبرى إلى منصة التداول سيعزز من القيمة السوقية الإجمالية ويرفع من التصنيف العالمي للبورصة المصرية بشكل مباشر .

وأضاف رئيس البورصة أن إدارة السوق عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري القطاع الخاص، حيث تعتزم مجموعة كبرى تضم عدة مستشفيات تقديم عرض توضيحي قريباً تمهيداً لعملية القيد، كما أشار إلى وجود ملفات لشركات في قطاع تجارة التجزئة، وشركة سياحية عملاقة تستكمل حالياً إجراءاتها الفنية نظراً لضخامة هيكلها الإداري.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التوجه الحكومي يدعم بقوة برنامج الطروحات، وهو ما يعزز التوقعات بمزج قوي بين الأصول الحكومية والخاصة خلال عام 2026، لافتاً إلى أن طرح حتى نسب صغيرة من الشركات الضخمة سيسهم في تعميق السوق وزيادة عدد الشركات المقيدة.

وذكر أن البورصة لا تكتفي بجذب الشركات فحسب، بل تعمل على نشر الثقافة الاستثمارية عبر اتفاقيات مع جمعيات المستثمرين، مثل جمعية مستثمري 6 أكتوبر، لتوفير تدريبات حول أساسيات الاستثمار في الأسهم والسندات.

واختتم بالإشارة إلى التعاون الدولي والإقليمي، مبيناً وجود تنسيق مستمر مع بورصات عربية كبرى مثل بورصة أبوظبي والسعودية والاردن، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير نظم التداول.

