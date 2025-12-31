شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ جانباً من فعاليات الاحتفالية التي تقيمها شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، بمنطقة الأبراج بالعاصمة الجديدة، احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وبحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.

وهنأ رئيس الوزراء، في مستهل كلمته حضور الاحتفالية من أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال باستقبال عام ميلادي جديد، ناقلا لهم تهنئة وتحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيات فخامته بأن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء هذا الشعب العظيم داخل مصر وخارجها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذه اللحظات المميزة التي نحتفل فيها بحلول عام ميلادي جديد بالعاصمة الجديدة، درة تاج الجمهورية الجديدة، قائلا: هذه هي العاصمة الجديدة التي نعيش جميعاً في واقع وجودها وبنائها وتنميتها، موجها الشكر والتحية لكل من ساهم في تحويل هذا الحلم إلى واقع؛ قائلا:" كل مصري شارك وساهم في تحقيق حلم إنشاء العاصمة الجديدة له كل الاحترام والتقدير".

وتطرق رئيس الوزراء للحديث عن البرج الأيقوني الذي يتوسط منطقة الأبراج، مشيرا إلى أنه منذ ما يقرب من خمس أو ست سنوات، شهد عملية "صب" القواعد الخرسانية لهذا البرج وكذلك المنطقة المحيطة به، كما أنه منذ عدة سنوات سابقة لم تكن توجد "طوبة" واحدة قائمة في هذه المدينة التي نفخر بها اليوم لشبابنا وأبنائنا في المرحلة القادمة، وهي مدينة تم بناؤها على أعلى مستوى، واصفا العاصمة الجديدة بأنها مدينة ذكية تضم احياء سكنية ومدارس وجامعات على أعلى مستوى، بها آلاف الطلبة والطالبات، ومدينة للثقافة والفنون، نفخر بها أيضاً، مضيفا: لدينا كذلك شبكة مرافق وطرق، وخطوط نقل جماعي، فهي بالفعل مدينة نفخر بها، والأهم في هذا الأمر أنها ليست لنا بل لكم أنتم ولشبابنا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي للحضور: كل عام وأنتم جميعا بخير، وكل فئات مصر بخير وسعادة، وكل عام وجيشنا الوطني القوي الذي يقوم بحماية حدودنا بخير وقوة، وكل عام وأفراد الشرطة الذين يقومون بحماية الداخل ويحافظون على استقرار الأمن، لتكون مصر من أكثر دول العالم أمنا؛ فكل التحية والاحترام لجيشنا وشرطتنا.

ووجه رئيس الوزراء، أيضا نيابة عن الحضور التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا من الله أن يحفظ سيادته لبلده وأن يمنحه القدرة على الاستمرار في عمل ما فيه الخير لبلدنا، مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أطمئنكم أننا كدولة لدينا مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، تُبشر أن السنوات المقبلة ستكون سنوات تقدم وتنمية لبلدنا، قائلًا: عام سعيد عليكم جميعًا وعلى أسركم وكل دعوات الخير لبلدنا.

