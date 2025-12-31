إعلان

أحمد كريمة: إجبار الرجل زوجته على ممارسة العلاقة الحميمة يعد اغتصابًا

كتب : داليا الظنيني

09:28 م 31/12/2025

الدكتور أحمد كريمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها، موضحًا أن هذا ليس من مقاصد الزواج ولم يأتي ذلك في الشريعة الإسلامية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن فقه وفلسفة الزواج في الإسلام تتكون من ثلاث أشياء:" العفة، والولد، والإعانة على الحياة".

ولفت إلى أن الإسلام لم يقل إن الرجل يتزوج فتاة من أجل أن تعمل له خادمة، وأن تغسل له ملابسه، لكن الفقه الإسلامي قال إن الزوج إذا تزوج فتاة كانت مخدومة في بيت أسرتها، فيجب على الزوج أن يأتي لها بخادم.

وأشار إلى أن الزوج الذي يجبر زوجته على العلاقة الزوجية، مخالف للشريعة الإسلامية، لأن ذلك يشبه بعلاقة الحيوانات، وأن هذا الأمر لا يأتي إلا بالرضا، وأن من يفعل ذلك يكون مغتصب لزوجته.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة

"الإفتاء": لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار ونشاط رياح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد كريمة الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها ممارسة العلاقة الحميمة فقه وفلسفة الزواج في الإسلام إجبار الزوج زوجته على العلاقة الحميمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"