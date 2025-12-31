أحمد كريمة: إجبار الرجل زوجته على ممارسة العلاقة الحميمة يعد اغتصابًا

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها، موضحًا أن هذا ليس من مقاصد الزواج ولم يأتي ذلك في الشريعة الإسلامية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن فقه وفلسفة الزواج في الإسلام تتكون من ثلاث أشياء:" العفة، والولد، والإعانة على الحياة".

ولفت إلى أن الإسلام لم يقل إن الرجل يتزوج فتاة من أجل أن تعمل له خادمة، وأن تغسل له ملابسه، لكن الفقه الإسلامي قال إن الزوج إذا تزوج فتاة كانت مخدومة في بيت أسرتها، فيجب على الزوج أن يأتي لها بخادم.

وأشار إلى أن الزوج الذي يجبر زوجته على العلاقة الزوجية، مخالف للشريعة الإسلامية، لأن ذلك يشبه بعلاقة الحيوانات، وأن هذا الأمر لا يأتي إلا بالرضا، وأن من يفعل ذلك يكون مغتصب لزوجته.

