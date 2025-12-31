حصاد 2025.. 235 ليلة عرض لمسرح المواجهة والتجوال

اختتم مشروع مسرح المواجهة والتجوال بوزارة الثقافة فعالياته لعام 2025 من محافظة الغربية، مُعلنًا ختام عام حافل بالأنشطة والعروض المسرحية التي تجاوز عددها 235 ليلة عرض، واستفاد منها ما يقرب من مليون مشاهد في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يجسد دور الدولة في إتاحة الخدمة الثقافية والفنية لجميع المواطنين على امتداد محافظات مصر، خاصة في القرى والمناطق البعيدة، تنفيذًا لمفهوم العدالة الثقافية وترسيخًا لقيمة المسرح كأحد أهم أدوات القوة الناعمة وبناء الوعي.

ولفت وزير الثقافة إلى أن المرحلة السادسة شهدت للمرة الأولى تعاونًا مثمرًا بين قطاعات الوزارة، لتنطلق الجولة من قنا وأسيوط والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وغيرها من المحافظات، من خلال عروض مسرحية، ومعارض للكتاب، ومعارض للفنون التشكيلية، وورش فنية وثقافية متنوعة.

وقال الفنان هشام عطوة، إن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية التي تستهدف الوصول بالمنتج الفني الراقي إلى المواطنين في القرى والمناطق البعيدة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في نشر الوعي الثقافي وتحقيق العدالة الثقافية.

وشملت الجولة الختامية للمشروع في عام 2025 عددًا من محافظات الدلتا، منها الشرقية وكفر الشيخ والغربية، حيث تم تقديم العروض في 17 قرية من قرى “حياة كريمة”، إضافة إلى جامعتين و3 مسارح، ووصل عدد الحضور خلال هذه الجولة إلى أكثر من 50 ألف متفرج.

ومن جانبه أوضح المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال، أن حصاد عام 2025 جاء مميزًا، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 300 ليلة عرض في 22 محافظة، من بينها 100 ليلة قدّمت ضمن فعاليات ثقافية متكاملة من عروض مسرحية وفنون شعبية وورش فنية ومعارض كتب، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول ومدى الإقبال الجماهيري الكبير على العروض.

وأضاف الشرقاوي أن المشروع سيواصل خلال العام المقبل التوسع في المحافظات والمناطق الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، بما يسهم في ترسيخ دور المسرح كقوة ناعمة ووسيلة لبناء الوعي وإبراز القيم الإيجابية في المجتمع.

