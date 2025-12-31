واصلت وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ترسيخ نهجها في دعم البعد الاجتماعي والإنساني، فخصصت خلال عام ٢٠٢٥ أعلى موازنة في تاريخها للقرض الحسن والإعانات، مسجلة زيادة غير مسبوقة بلغت ٢٦٩٪ مقارنة بالعام السابق.

وجاء ذلك في إطار أكبر حزمة دعم مالي واجتماعي تطلقها الوزارة، بإجمالي بلغ ١٦٠ مليون جنيه، انتفع بها ٧٦٤٦ مستفيدًا من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من غير العاملين، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز قيم التكافل والاستقرار المعيشي.

وتبرز هذه النتائج عند مقارنتها بما تحقق خلال عام 2024، حيث جرى صرف مبلغ قدره 42,420,322 جنيهًا استفاد منه 3329 مستفيدًا، وهو ما يعكس طفرة واضحة ونقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الإدارة العامة للبر، سواء من حيث حجم الدعم المقدم أو اتساع قاعدة المستفيدين. وهذا بدوره يعزز الاستقرار المعيشي والاجتماعي، ويرفع مستويات الرضا الوظيفي، وينمي قيم الولاء والانتماء، ويسهم في تحسين نوعية الحياة وتخفيف أعباء المعيشة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود جرى تنفيذها من خلال تقديم مساعدات وإعانات مادية وقروض حسنة كاملة، دون تحميل المستفيدين أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستحقة.

وتفصل الإدارة العامة للبر ما تم إنجازه في هذا الإطار على النحو التالي:

أولًا: الإعانات النقدية

صرفَت الإدارة إعانات ومساعدات مادية بإجمالي 78,148,200 جنيه، استفاد منها 3523 حالة، وشملت:

- تقديم إعانات لورثة المتوفين وسداد أقساط قروض عن موظفين متوفين دون تحميل الورثة أي أعباء مالية.

- دعم معاشات نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في إطار مساهمة سنوية منتظمة.

- تعزيز جهود التكافل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إحياء مبادرة التكية المصرية.

- المساهمة في تقديم مساعدات مادية لأهالينا في غزة.

- دعم إنتاج حلقات درامية قصيرة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

- دعم الفئات الأولى بالرعاية والمشاركة في احتفالية فرحة مصر.

- تقديم مساعدات تدريبية للأئمة، ودعم الحالات المرضية والإنسانية وذوي الهمم، وسداد مديونيات علاجية، وصرف مكافآت تشجيعية لعمال المساجد من ذوي الهمم.

ثانيًا: القرض الحسن

تمنح الإدارة العامة للبر، من خلال إدارة القرض الحسن، قروضًا حسنة دون تحميل المستفيدين أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية، بإجمالي 81,753,950 جنيهًا، استفاد منها 4123 مقترضًا من المديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة، ومستشفى الدعاة، وسجاد دمنهور، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ولأول مرة، خصصت الوزارة برامج تمويلية موجَّهة لفئات محددة، شملت أبناء العاملين قرب الإحالة إلى المعاش، والسيدات العاملات المعيلات، وأبناء العاملين من ذوي الهمم، وحالات الزواج الحديثة، فضلًا عن الحالات المرضية المستعصية، في إطار مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

كما سجلت متحصلات القرض الحسن خلال الفترة نفسها مبلغ 42,051,511 جنيهًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن جميع هذه المبالغ تُصرف من باب البر، وتحت الإشراف المباشر للإدارة العامة للبر، دعمًا لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيزًا للرضا الوظيفي، بما يعكس الدور الريادي للوزارة في الجمع بين الرسالة الدعوية والبعد الإنساني لخدمة الوطن والمواطن.