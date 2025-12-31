النقل تكشف بالصور عن آخر مستجدات مشروع الأتوبيس الترددي

كشفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن آخر مستجدات مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، مؤكدة استمرار الإقبال الكثيف من المواطنين على استخدام هذه الوسيلة الحديثة للنقل الجماعي، المشروع الذي يمتد عبر المرحلة الأولى بطول 35 كم، يربط بين عدة مناطق حيوية ويهدف إلى تحسين حركة التنقل داخل القاهرة الكبرى.

وبدأت المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT منذ عدة أشهر، وتمتد من محطة أكاديمية الشرطة إلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وتضم المرحلة 14 محطة رئيسية تشمل محطات: (الإسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبد الرحيم بالشرقاوية، شبرا بنها، بهتيم، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم عرابي، محطة السلام عدلي منصور، طريق السويس، أكاديمية الشرطة).

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يعتبر وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، ويهدف إلى تسهيل حركة التنقل للمواطنين وتنظيم السيولة المرورية في الطريق الدائري، كما أنه يشجع على استخدام وسائل النقل العامة بدلاً من السيارات الخاصة، ما يسهم في تقليل الازدحام في شوارع العاصمة، وجزءًا من خطة شاملة لتحسين شبكة النقل في مصر.

وأشارت النقل خلال بيانها، أنه تم تصنيع الأتوبيسات الترددية المستخدمة في المشروع محليًا، وهي مجهزة بعدد من المزايا التي تجعلها ملائمة لمتطلبات المواطنين، موضحةً أنها تعمل بالكامل بالكهرباء مما يجعلها صديقة للبيئة، كما أنها مكيفة الهواء وتحتوي على وصلات لشحن الهواتف وشاشات عرض داخلية.

وأضافت: أنه تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لوضع الحقائب، كما تتم مراقبة الأتوبيسات بالكاميرات لضمان الأمان، وتتميز بوجود منفذين للشحن السريع للهواتف، وتم أيضًا تصميم الأبواب بشكل يتناسب مع محطات الأتوبيس الترددي لتوفير الراحة للركاب.

وساهم المشروع، وفقًا لبيان النقل، في ربط عدة تقاطعات رئيسية على الطريق الدائري مثل: تقاطع السويس، تقاطع عدلي منصور، تقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، مما يسهل التنقل بين مناطق العاصمة المختلفة ويساهم في تحسين الحركة المرورية بشكل عام.

وأكدت الوزارة، على أن المشروع يعتبر شريانًا رئيسيًا في ربط شرق العاصمة بغربها، مع توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة تربط بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، يتكامل المشروع مع وسائل النقل الأخرى مثل: مترو الأنفاق (الخط الأول في محطتي الزهراء والمرج، والخط الثالث في محطتي عدلي منصور وإمبابة) وقطار LRT الكهربائي في محطة عدلي منصور.

واستكملت النقل: بأن المشروع يتمتع بزمن تقاطر مميز، إذ يصل إلى 4 دقائق بين الأتوبيسات في الأوقات العادية، ويتقلص إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، وهذا يضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة للركاب ويقلل من فترات الانتظار.

وخصصت وزارة النقل، حارة خاصة لكل اتجاه على الطريق الدائري للأتوبيسات الترددية، مما يضمن الحفاظ على زمن التقاطر ويقلل من تأثير الازدحام على الحركة المرورية، كما تم فصل مسار المرحلة الأولى بشكل كامل لزيادة كفاءة المشروع وتقديم خدمة أفضل للركاب.

وشددت الوزارة، على أن مشروع الأتوبيس الترددي، يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين يوميًا، وهو ما يعكس نجاح المشروع في جذب مستخدمي الميكروباصات والسيارات الخاصة إلى استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة.

وقدمت شركة الأتوبيس الترددي BRT، اشتراكات مخفضة للطلاب مما يسهم في توفير الوقت والتكلفة لهم أثناء التنقل اليومي، في خطوة لتشجيع الطلاب على استخدام المشروع بشكل منتظم.

