الحكومة: برنامج الإصلاح الاقتصادي ينتهي في 2026

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن عام 2025 شهد متابعة دقيقة من الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، موضحا أن الدولة وضعت زيادة معدلات النمو الاقتصادي كأولوية قصوى عبر تدشين سلسلة من المشروعات القومية العملاقة.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "الأولى الفضائية"، إن الجهود الرسمية انصبت بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مما نجح في جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لمشروعات استراتيجية وتنموية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قطاع الصناعة يشهد حالياً طفرة حقيقية، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى خطة تطوير شاملة للمناطق الصناعية بمختلف المحافظات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

وأوضح الحمصاني أن الأجندة الاقتصادية الحالية ترتكز على أربعة قطاعات حيوية وهي: (الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحقيق مؤشرات إيجابية، ورفع معدلات النمو، مع النجاح في وضع التضخم على مسار نزولي مستدام.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار إلى أن العام المقبل سيشهد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع استمرار الدولة في التركيز على تحسين معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستعطي الأولوية لضمان استمرارية النمو وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشدداً على أن القطاع الخاص يظل "شريكاً أساسياً" في التنمية؛ حيث نجحت الدولة في إفساح المجال له لتتجاوز استثماراته حاجز الـ 60% من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية في البلاد.

