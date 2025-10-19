تحذيرات من 6 أدوية "مغشوشة ومجهولة المصدر".. أحدها لعلاج ضعف الانتصاب

لا تقل عن 75%.. توضيح من ألسن عين شمس بشأن نسبة الغياب

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة من أدوية "مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر" متداولة بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري، مطالبة بضرورة سحبها ووقف تداولها وتحريزها.

أولى تلك التحذيرات كانت من عبوات "مجهولة المصدر" حقن "ستيروجيل" التي تستخدم لعلاج الكساح وهشاشة العظام والأمراض المرتبطة بنقص "فيتامين د".

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن التحذير يخص التشغيلة رقم "9998" لمستحضر "Sterogyl15 “H” Solution for I.M injection"، من إنتاج شركة "Desma-Italy"، مرجعة السبب إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور؛ طبقا لإفادة وكيل شركة بلاتينيوم فارما صاحبة المستحضر الأصلي.

وفي منشور حمل رقم 69 لسنة 2025، حذرت الهيئة من تشغيلة رقم "105" لدواء "Varde 20mg FCT"، من إنتاج شركة الحكمة، مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم الدواء في علاج ضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.

كما حذرت الهيئة في منشورها رقم 70 لسنة 2025، من التشغيلة رقم 0830324 لنقط الأنف "Nasostop0.1% nasal drops for adults"، من إنتاج شركة "Hi pharma"، مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم هذا الدواء لعلاج احتقان الأنف الناتج عن الحالات التالية: الحساسية، حمى القش، التهاب الجيوب الأنفية، نزلات البرد، الرشح.

تحذير من مكملات غذائية ومستحضرات تجميل

كما حذرت الهيئة في منشورها 71 لسنة 2025، من التشغيلة رقم 480 لمقشر للجسم يستخدم لإزالة الجلد الميت باسم "OrienseBody Peeling-spring flowers"، لكونه صادر له عدم مطابقة للتشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

وفي منشور رقم 72 لسنة 2025، حذرت هيئة الدواء من التشغيلة رقم 3890225 من مستحضر "L-CARNITINE 30ML SYRUP"؛ طبقًا لإفادة الشركة بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

والمنتج L-CARNITINE 30ML SYRUP هو مكمل غذائي سائل يلعب دورًا مهمًا في تحويل الدهون إلى طاقة داخل الجسم، ويستخدم في دعم حرق الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن ضمن نظام غذائي ورياضي.

وفي منشورها الأخير رقم 73 لسنة 2025، حذرت الهيئة من عدد من مستحضرات التجميل لشركة "Voila"، تشمل لوشن وكريم للبشرة، طبقا لإفادى الشركة بوجود عبوات مجهولة المصدر من تلك الأصناف.

