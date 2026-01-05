بالصور.. مصراوي يوثق فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" بعين شمس

تصوير - محمد معروف:

شهدت منطقة عين شمس اليوم الاثنين، إطلاق فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" التي نظمتها الإدارة العامة للرفق بالحيوان التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان ومؤسسات المجتمع المدني، في خطوة تهدف للحد من انتشار مرض السعار بين الكلاب الضالة وحماية المواطنين بطريقة إنسانية وآمنة.

بدأت الحملة بتقديم 500 جرعة تطعيم مجانية بالكامل للكلاب، تحت إشراف الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، والدكتورة هند الشيخ، مدير عام بالإدارة العامة للإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى حنان دعبس، رئيسة مؤسسة حماية الحيوان، وعدد من المتطوعين والأطباء من وزارة الصحة باللإضافة إلى مشاركة ممثلي وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

ووثقت عدسات مصراوي، جهود الفريق في تطعيم الكلاب وتجهيز البعض منها لإجراء عمليات التعقيم قبل إطلاقهم من جديد، في إطار خطة الحملة للسيطرة على الأعداد بشكل إنساني ومنظم.

وأكد القائمون على المبادرة أن ما جرى في عين شمس ليس سوى البداية، إذ تستهدف الحملة التوسع لتشمل مختلف محافظات مصر بهدف تحقيق أثر واسع على مستوى الصحة العامة والرفق بالحيوان.

ولم تقتصر جهود المبادرة على التطعيم والتعقيم فقط، بل شملت أيضًا حملة توعية للمجتمع، إذ قامت الدكتورة هند الشيخ وفريقها بتوزيع بروشورات وكتيبات تفاعلية على الأطفال والكبار، لتعليمهم الطريقة الصحيحة للتعامل مع كلاب الشوارع وإطعامهم دون التسبب في انتشار مرض السعار.

وأكدت جهود القائمين على هذه المبادرة أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون القطاع الحكومي مع مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين، في سبيل نشر الوعي وتعزيز سلوكيات الرعاية الآمنة تجاه الحيوانات، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة وحقوق الحيوانات الضالة.

