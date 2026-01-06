عرض الإعلامي عمرو أديب ردودًا رسمية من وزيري البترول والثقافة، وذلك ردا على ما أثاره النائب عبدالمنعم إمام حول تقرير صحفي عن سفريات الوزراء وتكلفتها والمردود منها.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن وزير البترول والثروة المعدنية أوضح أن طبيعة العمل في القطاع تقتضي مشاركة مكثفة في المؤتمرات وزيارات عمل، مما أسهم في جذب استثمارات ضخمة.

وذكر أن الرد تضمن إعلان شركات عالمية مثل "إيني" و"أباتشي" و"بريتيش بتروليوم" و"أركوس" عن ضخ استثمارات تتجاوز 16.5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مما شكل دفعة قوية لقطاع البترول والغاز المصري.

كما عرض أديب رد وزير الثقافة، الذي وصف المعلومات المنشورة بأنها "غير دقيقة وتستوجب التوضيح".

وأوضح الرد أن جميع المشاركات الخارجية جاءت بدعوات رسمية ولم تحمل ميزانية الدولة أية أعباء مالية، وشملت حضور مؤتمرات دولية مثل قمة "بريكس" ومؤتمر وزراء الثقافة في الهند، كما ساهمت في دعم ترشيح الدكتور خالد عناني لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية.

ولفت أديب إلى أن رد الوزير ناقش أيضًا زيارة فنزويلا مؤكدًا أن مدتها لم تتجاوز 4 أيام وليس 10 كما ورد، وكانت بدعوة رسمية ذات طبيعة ثقافية بحتة.

وأكد الرد أن هذه المشاركات أسفرت عن تعزيز التواجد الدولي لمصر وفتح مجالات جديدة للتعاون.

وأشاد أديب بالردود قائلاً: "الطابع العام عظيم جدًا.. حصل إيه؟ ناس قالت والوزارة ردت ووزراء ردوا"، معتبرًا أن تبادل الرؤى والمعلومات الدقيقة بهذا الشكل يمثل نقلة إيجابية في ممارسة الرقابة والمساءلة الشفافة.