إعلان

نشرة التوك شو| سؤال برلماني عن "سفريات الوزراء" ومنخفض جوي وشيك يضرب البلاد

كتب : مصراوي

01:34 ص 06/01/2026

النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

15 وزيرًا سافروا 566 يومًا.. عبدالمنعم إمام: الوزراء ملتزمون بتقديم تقارير عن سفرياتهم

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن ما كشف عنه تقرير صحفي حول سفر 15 وزيرًا بإجمالي 566 يومًا يستدعي المراجعة والشفافية.

وأضاف إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "المشكلة ليست في أن العدد كبير أو صغير، ولكن في مدى مردود هذه الزيارات على الصالح العام".

عمرو أديب مشيدًا بفوز مصر على بنين: "متكلمنيش عن مستوى.. أنا بتاع نتائج

احتفى الإعلامي عمرو أديب بفوز منتخب مصر على بنين 3-1 في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا عرضًا قويًا رغم الصعوبات وتأهلوا إلى ربع النهائي.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه لا يهتم بالمستويات أو الأداء بل بالنتيجة فقط، مضيفًا: "النهاردة عملنا 3 أجوان عظيمة، أنا زهقت من الكلام عن المستوى، أنا بتاع النتايج والأجوان".

سري الدين: "الوفد" عانى من الفردية.. وبرنامجي يستهدف إحياء المؤسسية والخطاب السياسي

كشف الدكتور هاني سري الدين، المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، عن ملامح خطته لانتشال الحزب من أزماته الراهنة، مؤكداً أن "بيت الأمة" تضرر بشدة خلال الآونة الأخيرة نتيجة تكريس السلطة في يد القيادة الفردية، مما أدى إلى تجميد دور مؤسساته وتعطيل فعاليتها السياسية في الشارع المصري.

وقال سري الدين، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" ، فضائية Ten، إن أولويات المرحلة القادمة تتركز على إنهاء حالة الانقسام داخل اللجان العامة بالمحافظات وإعادة تفعيلها كأذرع حقيقية للحزب.

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد أيامًا مستقرة في بداية الأسبوع، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة يصل إلى 24 درجة مئوية خلال فترات النهار يومي الأربعاء والخميس.

"تعبتونا".. أحمدموسى يطالب المنتخب بالتركيز: أداؤكم لا يُؤهلكم للبطولة بعد

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز المنتخب المصري على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة الدور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن المنتخب الوطني قد لقن منافسه درسًا قويًا، مردفًا: "مصر في دور الثمانية، تعبتونا، كان لازم ندي بنين درس علشان يعرفوا مين هما الفراعنة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب عبدالمنعم إمام سفريات الوزراء حزب العدل عمرو أديب لميس الحديدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
أخبار المحافظات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
أخبار مصر

الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026