تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

15 وزيرًا سافروا 566 يومًا.. عبدالمنعم إمام: الوزراء ملتزمون بتقديم تقارير عن سفرياتهم

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن ما كشف عنه تقرير صحفي حول سفر 15 وزيرًا بإجمالي 566 يومًا يستدعي المراجعة والشفافية.

وأضاف إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "المشكلة ليست في أن العدد كبير أو صغير، ولكن في مدى مردود هذه الزيارات على الصالح العام".

عمرو أديب مشيدًا بفوز مصر على بنين: "متكلمنيش عن مستوى.. أنا بتاع نتائج

احتفى الإعلامي عمرو أديب بفوز منتخب مصر على بنين 3-1 في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا عرضًا قويًا رغم الصعوبات وتأهلوا إلى ربع النهائي.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه لا يهتم بالمستويات أو الأداء بل بالنتيجة فقط، مضيفًا: "النهاردة عملنا 3 أجوان عظيمة، أنا زهقت من الكلام عن المستوى، أنا بتاع النتايج والأجوان".

سري الدين: "الوفد" عانى من الفردية.. وبرنامجي يستهدف إحياء المؤسسية والخطاب السياسي

كشف الدكتور هاني سري الدين، المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، عن ملامح خطته لانتشال الحزب من أزماته الراهنة، مؤكداً أن "بيت الأمة" تضرر بشدة خلال الآونة الأخيرة نتيجة تكريس السلطة في يد القيادة الفردية، مما أدى إلى تجميد دور مؤسساته وتعطيل فعاليتها السياسية في الشارع المصري.

وقال سري الدين، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" ، فضائية Ten، إن أولويات المرحلة القادمة تتركز على إنهاء حالة الانقسام داخل اللجان العامة بالمحافظات وإعادة تفعيلها كأذرع حقيقية للحزب.

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد أيامًا مستقرة في بداية الأسبوع، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة يصل إلى 24 درجة مئوية خلال فترات النهار يومي الأربعاء والخميس.

"تعبتونا".. أحمدموسى يطالب المنتخب بالتركيز: أداؤكم لا يُؤهلكم للبطولة بعد

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز المنتخب المصري على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة الدور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن المنتخب الوطني قد لقن منافسه درسًا قويًا، مردفًا: "مصر في دور الثمانية، تعبتونا، كان لازم ندي بنين درس علشان يعرفوا مين هما الفراعنة".