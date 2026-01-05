إعلان

البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي -(صور)

كتب : عمرو صالح

09:32 م 05/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الذي قدم التهنئة لقداسته بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

الجدير بالذكر أن يوسف بطرس غالي كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولد في 20 أغسطس 1952 م في مدينة القاهرة في سنة 1974 م حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يوسف بطرس غالي البابا تواضروس عيد الميلاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"
شئون عربية و دولية

مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"
بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)
أخبار المحافظات

بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)
"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026