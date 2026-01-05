البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي -(صور)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الذي قدم التهنئة لقداسته بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

الجدير بالذكر أن يوسف بطرس غالي كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولد في 20 أغسطس 1952 م في مدينة القاهرة في سنة 1974 م حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

